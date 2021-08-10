В украинском МИД ответили на угрозы Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины призывает белорусские власти освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ.





Об этом говорится в заявлении МИД по случаю годовщины президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной.





"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированным обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", - отмечают в МИД.





Ведомство призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.





В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.





"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.





"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставки боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, которые вводят в заблуждение белорусское общество", - говорится в заявлении.





Отмечается, что Украина будет оставаться и в дальнейшем открытой и гостеприимной для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в нашей стране.





"Белорусский народ является одним из наиболее близких и дружественных Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить совместно в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - добавили в МИД.