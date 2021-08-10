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Обнаружена неожиданная опасность вейпа для некурящих

10.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Даже один сеанс вейпинга длительностью 30 минут может повлечь за собой серьезное повреждение клеток у некурящего человека, вызывая окислительный стресс.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Pediatrics. Кратко о неожиданной опасности вейпов сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В испытаниях приняли участие 32 добровольца в возрасте от 21 до 33 лет, которые были разделены на три группы: 11 некурящих, девять курильщиков табачных сигарет и 12 постоянных пользователей электронных сигарет. Ученые проанализировали степень окислительного стресса по иммунным клеткам, собранным у участников после 30-минутного сеанса вейпинга.

Специалисты обнаружили, что у некурящих уровень окислительного стресса был в 2-4 раза выше после сеанса вейпинга, чем до него. Исследователи отметили, что такое же 30-минутное воздействие не привело к усилению окислительного стресса у обычных курильщиков сигарет и пользователей электронных сигарет. По словам авторов работы, хотя существует мнение, что электронные сигареты безопаснее табачных сигарет, результаты однозначно показывают, что безопасного уровня вейпинга не существует.

Окислительный стресс возникает, когда в организме наблюдается дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Он может сыграть значительную роль в возникновении различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, легочные и неврологические, а также рак.
 
 
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Даже один сеанс вейпинга длительностью 30 минут может повлечь за собой серьезное повреждение клеток у некурящего человека, вызывая окислительный стресс.
 
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