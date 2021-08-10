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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
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