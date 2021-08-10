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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

10.08.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.

Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +28..+30°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +27..+29°C;
  • Минск +24..+26°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе.
 
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