ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конфуз дня Лукашенко перепутал журналистку New York Times с «девушкой с региона»

10.08.2021 09:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Конфуз дня Лукашенко перепутал журналистку New York Times с «девушкой с региона»
Фото: president.gov.by
Этот эпизод «большого разговора» белорусского правителя, наглядно демонстрирующий осечку главного спикера и его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт.

Александр Лукашенко во время пресс-конференции предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток, подумав, что она является сотрудником региональной прессы, но по ошибке выбрал корреспондентку The New York Times.

Как пишут РИА Новости, незадолго до этого Наталья Эйсмонт обратила внимание, что на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса от представителей региональных медиа. Она предоставила такую возможность журналистке издания "Минская правда", затем вопросы продолжили задавать иностранные журналисты.

Спустя время Лукашенко вновь захотел услышать вопросы от региональных СМИ Беларуси и сам выбрал сидящую в первых рядах журналистку, сказав: "Ну вот, девушка с региона".

"Спасибо. <...> Валери Хопкинс, газета New York Times", – сказала журналистка.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спасибо. Валери Хопкинс, газета New York Times», – сказала журналистка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by