Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

"Спасибо. <...> Валери Хопкинс, газета New York Times", – сказала журналистка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конфуз дня Лукашенко перепутал журналистку New York Times с «девушкой с региона» «Спасибо. Валери Хопкинс, газета New York Times», – сказала журналистка.

во время пресс-конференции предложил предоставить право задать ему вопрос одной из журналисток, подумав, что она является сотрудником региональной прессы, но по ошибке выбрал корреспондентку The New York Times.Как пишут РИА Новости, незадолго до этогообратила внимание, что на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса от представителей региональных медиа. Она предоставила такую возможность журналистке издания "Минская правда", затем вопросы продолжили задавать иностранные журналисты.Спустя время Лукашенко вновь захотел услышать вопросы от региональных СМИ Беларуси и сам выбрал сидящую в первых рядах журналистку, сказав: "Ну вот, девушка с региона".