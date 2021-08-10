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Анатолий Шумченко. Фото: БелаПАН

«Подробности самого иска узнаем позже, когда придут документы на имя РОО «Перспектива», — написал Анатолий Шумченко.

«Перспектива» является одним из самых активных, результативных для малого бизнеса в отстаивании прав и интересов, и старейших предпринимательских объединений, деятельность которого продолжается почти 19 лет», — подчеркнул Шумченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти решили «закатать под асфальт» объединение предпринимателей «Перспектива» Данная информация получена от чиновников Минюста.

По его словам, информация получена от чиновников Минюста.Они отметил, что 15 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет организации, на котором находится около 24 тыс. рублей, собранных в июне «официально самими индивидуальными предпринимателями небольшими суммами со всей страны».