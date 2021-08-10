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Коллаж: РБК-Украина

Что запрещено делать 10 августа

Приметы дня

Именины 10 августа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 10 августа: что запрещено делать в Прохоров день, все приметы Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу.

Что нельзя делать в этот день, какие существуют приметы и запреты, а также у кого именины - читайте ниже в нашем материале.Обычно в этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. При этом первый стакан собранных ягод обязательно отдавался кому-то. После чего хозяева начинали заниматься подготовкой на зиму.Люди верили, что на Прохора обязательно необходимо съесть грушу. Считалось, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, и успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой. Это делалось для того, чтобы ребенок рос умным.Осуществлять продажи или покупки;Обмениваться вещами. Из-за этого праздник и называли Менялы.Если утром наблюдалась ранняя роса, то значит будет солнечный день.Если туман стелется по воде утром, значит будет хорошая погода, а если поднимается вверх - пойдет дождь.Если будет ветреный и дождливый день, то будет продолжительная непогода.День ангела сегодня отмечают: Акакий, Арефа, Василий, Доримедонт, Евстафий, Евфимий, Иоанн (Иван), Иулиан, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Сергий (Сергей), Тимон, Анастасия, Антонина, Дросида, Елена, Ирина, Мавра.