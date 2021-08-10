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Видеофакт. Лукашенко: «Ну вот, девушка из регионов». Девушка: «Здравствуйте, газета The New York Times»
10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из ярчайших эпизодов «большого разговора» белорусского правителя, наглядно демонстрирующий осечку главного спикера и его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт.
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Видеофакт. Лукашенко: «Ну вот, девушка из регионов». Девушка: «Здравствуйте, газета The New York Times»
Один из ярчайших эпизодов «большого разговора» белорусского правителя, наглядно демонстрирующий осечку главного спикера и его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт.
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