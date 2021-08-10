День 10 августа в истории: затонул шведский корабль «Ваза», Майкл Джексон купил права на все песни «Битлз»

Источник материала: ОНТ

Большие корабли, города и сделки: день отметился в истории интересными событиями.

10 августа 1628 года в Стокгольме произошло парадоксальное кораблекрушение – в момент своего спуска на воду затонул крупнейший военный корабль Швеции «Ваза». Из-за ошибок в конструкции он сумел отойти от берега только на километр, после чего от сильного порыва ветра опрокинулся и пошел ко дну. 60 лет назад «Вазу» подняли, отреставрировали и превратили в корабль-музей. Сейчас это единственный в мире полностью сохранившийся военный корабль XVII века.

В этот день 1833 года считается официальным днем основания города Чикаго. Хотя небольшая ферма на этом месте существовала еще в конце XVIII столетия. На момент основания в поселке Чикаго жило 350 человек, а само слово Чикаго в переводе с языка местных индейцев обозначает дикий лук.

В этот день 1985 года Майкл Джексон приобрел права на все песни «Битлз». Сделка обошлась в 47,5 млн долларов и рассорила Джексона с Полом Маккартни, который предпринимал огромные усилия, чтобы сохранить права за собой. С тех пор права на произведения «Битлз» еще не раз переходили из рук в руки.

Фото: depositphotos.com

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