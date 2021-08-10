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Комитет госконтроля проводит прямые линии по вопросам качества и доступности товаров для школьников
Источник материала: ОНТ
В преддверии учебного года комитет госконтроля принимает обращения по вопросам качества и доступности товаров для школьников.
Прямые линии стартуют сегодня в Гомельской, Брестской и Витебской областях.
Каждый желающий может внести предложения по ассортименту, работе школьных базаров и ярмарок – все обращения возьмут на контроль.
Предприниматели, которые производят и продают школьные товары, также могут высказать мнения о недостатках в этой сфере и мерах по улучшению работы.
Телефоны можно найти на сайте ведомства. Завтра к прямым линиям подключается Минская и Могилевская области, послезавтра Гродненская.
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В преддверии учебного года комитет госконтроля принимает обращения по вопросам качества и доступности товаров для школьников. Прямые линии стартуют сегодня в...
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