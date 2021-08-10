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Комитет госконтроля проводит прямые линии по вопросам качества и доступности товаров для школьников

10.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля проводит прямые линии по вопросам качества и доступности товаров для школьников

В преддверии учебного года комитет госконтроля принимает обращения по вопросам качества и доступности товаров для школьников.

Прямые линии стартуют сегодня в Гомельской, Брестской и Витебской областях.

Каждый желающий может внести предложения по ассортименту, работе школьных базаров и ярмарок – все обращения возьмут на контроль.

Предприниматели, которые производят и продают школьные товары, также могут высказать мнения о недостатках в этой сфере и мерах по улучшению работы.

Телефоны можно найти на сайте ведомства. Завтра к прямым линиям подключается Минская и Могилевская области, послезавтра Гродненская.   

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В преддверии учебного года комитет госконтроля принимает обращения по вопросам качества и доступности товаров для школьников. Прямые линии стартуют сегодня в...
 
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