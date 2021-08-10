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ДТП с животными: что необходимо делать в таких случаях и как безопасно себя вести?
Источник материала: ОНТ
Пешеходы бывают разные, в том числе и четвероногие. Правда, последние не всегда выбирают безопасное место для того, чтобы перейти на другую сторону трассы. И в таких случаях их встречи с автомобилями заканчиваются печально. Что делать в такой ситуации и как безопасно увести животное с дороги?
25 июня, 22:30, Речицкий район. На 87-м км дороги М10 40-летний мотоциклист
Часто возле дорог, проходящих через лесные массивы, устанавливают знак «Дикие животные». Но даже если ДТП происходит в его зоне, оштрафовать водителя нельзя. Знак лишь информирует о том, что участники дорожного движения находятся в районе повышенного риска появления дикого животного. Но если есть доказательства того, что водитель мог вовремя увидеть зверя и избежать аварии – вина будет на человеке. Важно правильно среагировать в случае такого происшествия.
Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП – тогда в отношении водителя составят административный протокол. А вот тем, кто забрал с собой сбитое животное, грозит уже уголовная ответственность. Так что, выезжая на лесную дорогу, помните – если в темноте блеснул красный или белый огонек – скорее всего, это отраженная радужка глаза зверя. Нельзя сигналить – это может сильно его испугать. Нужно максимально снизить скорость – лучше до 10-15 км/ч. Иногда случаи наезда происходят во дворе или в деревне – под колеса автомобиля может попасть кошка, собака или другая живность. В такой ситуации тоже стоит вызвать сотрудников ГАИ и обратиться в страховую службу.
Если дело дойдет до суда, размер вреда может уменьшиться. Страховая служба оплатит фиксированную сумму. Суд же может снизить размер ущерба, если посчитает, что в происшествии есть вина каждого участника.
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Пешеходы бывают разные, в том числе и четвероногие. Правда, последние не всегда выбирают безопасное место для того, чтобы перейти на другую сторону трассы. И в таких...
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