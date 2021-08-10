ДТП с животными: что необходимо делать в таких случаях и как безопасно себя вести?

Источник материала: ОНТ

Пешеходы бывают разные, в том числе и четвероногие. Правда, последние не всегда выбирают безопасное место для того, чтобы перейти на другую сторону трассы. И в таких случаях их встречи с автомобилями заканчиваются печально. Что делать в такой ситуации и как безопасно увести животное с дороги?

25 июня, 22:30, Речицкий район. На 87-м км дороги М10 40-летний мотоциклист врезается в лося, который пересекает проезжую часть. В результате аварии и мужчина, и животное погибли. ДТП, в которых водители сбивают на дороге диких животных, случаются почти каждую неделю. Все из-за того, что весной и летом звери активно мигрируют в поисках нового места обитания.

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Когда животное попадает под колеса автомобиля, это в любом случае дорожно-транспортное происшествие. В этом случае необходимо сообщить в милицию либо вызвать сотрудников ГАИ. Сотрудники органов внутренних дел в свою очередь передают информацию о происшествии, то есть наезде на животное, в инспекцию по природным ресурсам и охране окружающей среды».

Часто возле дорог, проходящих через лесные массивы, устанавливают знак «Дикие животные». Но даже если ДТП происходит в его зоне, оштрафовать водителя нельзя. Знак лишь информирует о том, что участники дорожного движения находятся в районе повышенного риска появления дикого животного. Но если есть доказательства того, что водитель мог вовремя увидеть зверя и избежать аварии – вина будет на человеке. Важно правильно среагировать в случае такого происшествия.

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома: «Как и при любом ДТП необходимо включить аварийно-световую сигнализацию, оградить место дорожно-транспортного происшествия и ожидать сотрудников ГАИ».

Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП – тогда в отношении водителя составят административный протокол. А вот тем, кто забрал с собой сбитое животное, грозит уже уголовная ответственность. Так что, выезжая на лесную дорогу, помните – если в темноте блеснул красный или белый огонек – скорее всего, это отраженная радужка глаза зверя. Нельзя сигналить – это может сильно его испугать. Нужно максимально снизить скорость – лучше до 10-15 км/ч. Иногда случаи наезда происходят во дворе или в деревне – под колеса автомобиля может попасть кошка, собака или другая живность. В такой ситуации тоже стоит вызвать сотрудников ГАИ и обратиться в страховую службу.

Руслан Петроченко, адвокат: «В некоторых случаях собственник автомобиля может требовать с собственника собаки возмещения ущерба, причиненного наездом на животное в случае, если будет доказан факт нарушения правил выгула собак. Собственник собаки, вызвав сотрудников ГАИ, может зафиксировать также данный факт, что позволит в будущем доказать виновность водителя при ее наличии».

Если дело дойдет до суда, размер вреда может уменьшиться. Страховая служба оплатит фиксированную сумму. Суд же может снизить размер ущерба, если посчитает, что в происшествии есть вина каждого участника.

Фото: depositphotos.com

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