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Аграрии взяли новый рубеж! Общий вес намолотов зерна перевалил за 4,5 миллиона тонн!
Источник материала: ОНТ
Уборочная выходит на финишную прямую: 4,5 млн тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новый рубеж! Общий вес намолотов зерна перевалил за 4,5 миллиона тонн!
Есть и личные рекорды: каждый день экипажи зерноуборочных машин получают поздравления с новыми достижениями.
В Гродненском районе накануне поздравляли молодежные экипажи-тысячники. А в Могилевской области чествовали команду комбайнеров, которые превысили 4-х тысячный рубеж!
В целом по стране убрано почти ¾ площадей. Самый высокий намолот у Минской области.
К миллионному рубежу приближается и Брестский регион. Он лидирует по темпам уборки.
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Уборочная выходит на финишную прямую: 4,5 млн тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новый рубеж! Общий вес намолотов зерна перевалил за 4,5 миллиона тонн! Есть и личные...
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