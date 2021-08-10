Источник материала: ОНТ

Уборочная выходит на финишную прямую: 4,5 млн тонн зерна в закромах. Аграрии взяли новый рубеж! Общий вес намолотов зерна перевалил за 4,5 миллиона тонн!

Есть и личные рекорды: каждый день экипажи зерноуборочных машин получают поздравления с новыми достижениями.

В Гродненском районе накануне поздравляли молодежные экипажи-тысячники. А в Могилевской области чествовали команду комбайнеров, которые превысили 4-х тысячный рубеж!

Константин Солодуха, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Родина»: «Я работаю восьмой сезон. С Николаем – второй год. То, что мы лидируем – это Николая Ивановича профессионализм и талант, я бы даже сказал. Это немного тяжеловато физически. Но, когда с душой к этому подходишь и знаешь, для чего работаешь – это придает силы».

В целом по стране убрано почти ¾ площадей. Самый высокий намолот у Минской области.

К миллионному рубежу приближается и Брестский регион. Он лидирует по темпам уборки.

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