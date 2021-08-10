ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Талибы продолжают захватывать административные центры

10.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Талибы продолжают захватывать административные центры

Напряженной остается обстановка и в Афганистане. Боевики радикального движения «Талибан» продолжают захватывать административные центры.

Исламисты отвергают призывы к прекращению огня. За последние несколько дней под контроль талибов перешли еще несколько городов на севере страны.

По сообщениям местных жителей, все происходит на фоне проблем с водоснабжением.

Отмечены факты частичного перехода правительственных войск на сторону боевиков. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напряженной остается обстановка и в Афганистане. Боевики радикального движения «Талибан» продолжают захватывать административные центры. Исламисты отвергают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 10 августа: приятное событие вечером у Львов, Девы столкнутся с обманом, а у Весов – финансовые затруднения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by