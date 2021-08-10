Талибы продолжают захватывать административные центры

Источник материала: ОНТ

Напряженной остается обстановка и в Афганистане. Боевики радикального движения «Талибан» продолжают захватывать административные центры.

Исламисты отвергают призывы к прекращению огня. За последние несколько дней под контроль талибов перешли еще несколько городов на севере страны.

По сообщениям местных жителей, все происходит на фоне проблем с водоснабжением.

Отмечены факты частичного перехода правительственных войск на сторону боевиков.

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