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Эксперт: ситуация на литовской границе – бомба замедленного действия

10.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт: ситуация на литовской границе – бомба замедленного действия

Ситуация на границе в Литве сейчас – как тикающая бомба. Об этом заявил глава профсоюза литовских пограничников.

Когда терпение мигрантов лопнет? – это вопрос времени, считает Евгениюс Амелинас.

Он надеется, что у властей есть план действий на такой случай, но официальный Вильнюс пока не демонстрирует ничего, кроме растерянности и агрессии к мирным беженцам. Накануне мигранты записали видеообращение в Организацию объединенных наций и сняли на видео условия, в которых их содержат.

Растет беспокойство и жителей литовского приграничья, особенно после попыток некоторых мигрантов бежать из лагерей.

Кроме того, местные опасаются, что избитые и выдворенные в Беларусь беженцы, вернутся обратно. И после длительных скитаний и голода будут представлять серьезную угрозу для простых литовцев.

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Ситуация на границе в Литве сейчас – как тикающая бомба. Об этом заявил глава профсоюза литовских пограничников. Когда терпение мигрантов лопнет? – это вопрос...
 
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