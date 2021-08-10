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Эксперт: ситуация на литовской границе – бомба замедленного действия
Источник материала: ОНТ
Ситуация на границе в Литве сейчас – как тикающая бомба. Об этом заявил глава профсоюза литовских пограничников.
Когда терпение мигрантов лопнет? – это вопрос времени, считает Евгениюс Амелинас.
Он надеется, что у властей есть план действий на такой случай, но официальный Вильнюс пока не демонстрирует ничего, кроме растерянности и агрессии к мирным беженцам. Накануне мигранты записали видеообращение в Организацию объединенных наций и сняли на видео условия, в которых их содержат.
Растет беспокойство и жителей литовского приграничья, особенно после попыток некоторых мигрантов бежать из лагерей.
Кроме того, местные опасаются, что избитые и выдворенные в Беларусь беженцы, вернутся обратно. И после длительных скитаний и голода будут представлять серьезную угрозу для простых литовцев.
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Ситуация на границе в Литве сейчас – как тикающая бомба. Об этом заявил глава профсоюза литовских пограничников. Когда терпение мигрантов лопнет? – это вопрос...
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