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Гороскоп на 10 августа: приятное событие вечером у Львов, Девы столкнутся с обманом, а у Весов – финансовые затруднения

10.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 10 августа: приятное событие вечером у Львов, Девы столкнутся с обманом, а у Весов – финансовые затруднения

Звезды сегодня обещают Овнам успешный день. Вы можете отправляться в поездки и заниматься важными делами. Не упускайте шанса улучшить свое благосостояние.

Новые впечатления помогут Тельцам избавиться от усталости. С жизненным оптимизмом вам будет легко справиться с делами, которые вы так долго откладывали. Избегайте выяснения отношений.

Близнецам звезды советуют быть осторожными и внимательными. Сегодня могут напомнить о себе хронические заболевания. В деловой сфере стоит прислушиваться к мнению прагматичных коллег.

Раки должны отпустить ситуацию и не вмешиваться в ход событий. Большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Весь день вам придется потратить на решение мелких бытовых вопросов.

В первой половине дня Львы ощутят упадок жизненных сил и неуверенность в правильности выбранного направления. Вечером вас может ожидать приятное событие.

Девы столкнуться с обманом, который для вас приготовили недоброжелатели. Постарайтесь построить стратегию своих действий с применением дружелюбия и фактов.

У Весов вероятны финансовые затруднения. Ваше нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать конфликты и ссоры. Не превращайте временные трудности в большую проблему.

Скорпионам жизнь снова готовит водоворот приятных событий. Ловите каждое мгновение и наслаждайтесь впечатлениями. Не забудьте уделить внимание своим страшим родственникам.

Стрельцам ни в коем случае не надо отступать от своих планов. У вас достаточно сил и времени, чтобы реализовать все задуманное. Но при этом контролируйте слова и поступки.

У Козерогов могут возникнуть проблемы. Звезды советуют вам сделать работу, которая заставляет вас нервничать, в другой день. Займитесь тем, что вам нравится: мастерите, рисуйте, читайте.

Жизненный потенциал Водолеев сегодня очень высокий. Вы готовы решать хозяйственно-бытовые вопросы, браться за новые дела, помогать родным и друзьям. Распределите свои силы рационально.

Рыбам звезды советуют быть внимательными при работе с деловыми бумагами и материальными ценностями. Вы можете потратить слишком много денег, а покупки не принесут вам желаемого удовольствия.

 

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Звезды сегодня обещают Овнам успешный день. Вы можете отправляться в поездки и заниматься важными делами. Не упускайте шанса улучшить свое благосостояние. Новые...
 
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Гороскоп на 10 августа: приятное событие вечером у Львов, Девы столкнутся с обманом, а у Весов – финансовые затруднения
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