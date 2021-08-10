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ГАИ ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом по ул. Интернациональной в Минске
Источник материала: БелТА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с погибшим пешеходом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"3 августа около 4.50 вблизи дома №36 по ул. Интернациональной в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и пешехода, в результате которого погиб пешеход", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит всех, кто владеет информацией, обратиться в УСК по городу Минску (ул. Первомайская, 7) или по телефону (8017) 389-55-55.-0-
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"3 августа около 4.50 вблизи дома №36 по ул. Интернациональной в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и пешехода, в результате...
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