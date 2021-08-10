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МИД Украины предостерег Беларусь от поддержки агрессивной политики России

10.08.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Украины предостерег Беларусь от поддержки политики России, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, и пригрозил Минску международно-правовыми последствиями.

Об этом говорится в заявление ведомства по случаю годовщины протестов в Беларуси после фальсификации итогов выборов 9 августа 2020 года.

"9 августа исполняется год с момента президентских выборов в Республике Беларусь, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной. МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека. В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси", - отмечается в тексте.

МИД Украины подчеркивает, что Россия поглощает Беларусь и "грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств" и несет угрозу национальной безопасности Украины и региона.

"А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия", - сказано в заявлении.

Власти Украины также выразили солидарность с народом Беларуси и поддержали его стремление жить в демократической европейской стране.

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружественных для Украины. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - говорится в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Украины предостерег Беларусь от поддержки политики России, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, и пригрозил Минску...
 
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