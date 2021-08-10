Литва может обратиться к НАТО за помощью в борьбе с гибридными угрозами

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 9 августа.





Науседа и Столтенберг обсудили обстановку на беларусско-литовской границе и возможные действия НАТО по отражению гибридной атаки. Стороны согласились, что действия беларусских властей по организации потоков нелегальных мигрантов являются гибридной атакой на Литву, сообщает пресс-служба литовского президента.





Науседа отметил, что когда Вильнюс нашел способы противостоять нелегальной миграции, Беларусь попыталась перенаправить миграционные потоки в другие страны ЕС.





Также стороны обсудили вопросы безопасности в связи с предстоящими учениями «Запад 2021» и согласились, что НАТО должно сохранять бдительность и быть готовым к возможным инцидентам.



