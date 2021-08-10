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В Ираке создана комиссия по расследованию смерти своего гражданина на беларуской границе

10.08.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Ирака сформировали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти гражданина Ирака на литовско-беларуской границе.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф в комментарии Национальному иракскому информационному агентству (NINA).

«Следственная комиссия под руководством дипкорпуса в Москве создана для выяснения обстоятельств происшествия, в результате которого в зоне литовско-белорусской границы погиб гражданин Ирака. Члены комиссии уже встретились с представителями профильных органов в правительстве Беларуси для уточнения деталей инцидента», — заявил ас-Саххаф.

Комментируя решение иракских властей о приостановке всех пассажирских авиарейсов в Беларусь, представитель иракского МИД отметил, что «цель такого решения заключается в том, чтобы положить конец деятельности сетей контрабанды и торговли людьми».

9 августа авиакомпания Fly Baghdad выполнила рейс из Минска в Багдад, вернув на родину более восьмидесяти иракцев. Еще один эвакуационный рейс ожидается 10 августа: на нем планируют вывезти более 200 человек, а также тело погибшего иракца Джафара Аль-Хареса.

Также сегодня в парламенте Ирака прошли слушания по ситуации на литовско-беларуской границе. На них было заявлено, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев оказывает гуманитарную поддержку иракцам «путем общения с властями Литвы и Беларуси».

Напомним, с начала года на литовско-беларуской границе задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С 3 августа литовская сторона стала применять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции: мигрантов не впускают в страну и выдавливают их на беларускую сторону.

4 августа Госпогранкомитет Беларуси заявил, что беларускими пограничниками рядом с литовской границей был найден мужчина восточной внешности в тяжелом состоянии, который умер при оказании ему первой помощи. Позже выяснилось, что умерший являлся гражданином Ирака. 

7 августа иракские власти приняли решение приостановить на неопределенный срок все пассажирские авиарейсы в Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Ирака сформировали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти гражданина Ирака на литовско-беларуской границе.
 
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