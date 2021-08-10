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Бурю положительных эмоций вызывает у окружающих ухоженная, статная "дочь Евы", которая держится с уверенностью в собственном совершенстве. И основным лейтмотивом этих эмоций является восхищение элегантностью и шармом, который реально ощутим, который завораживает и увлекает. Стильная прическа, модная одежда, со вкусом подобранные украшения, неотразимая улыбка – вот составляющие этого очарования, к которому стремится каждая женщина. И невозможно отрицать заслугу искусного мастера, который сотворил этот шедевр парикмахерского искусства, способного любую Золушку трансформировать в Принцессу. Великая сила красоты способна творить чудеса, и эта истина подтверждается вековым опытом людей. Немудрено, что услугами такого мастера желают воспользоваться многие женщины, мечтающие о "хрустальном башмачке". Престиж специальности парикмахера поддерживается именно теми, кто достиг высот в своем мастерстве, побуждая остальных тружеников индустрии красоты равняться на лидеров.

Недаром город на Неве признан культурной столицей страны. Индустрия красоты – неотъемлемая часть культуры, именно здесь работают великолепные специалисты своего дела, поднявшие планку парикмахерского искусства на небывалую высоту. Тем и отличается будничное ремесло от высокого искусства, что вместе с внешним совершенством ощущается и то тепло, которое вкладывает истинный мастер в свое творение, отходя от существующих штампов. Излучая необыкновенный креатив и богатую фантазию, парикмахер-профессионал каждый раз старается воплотить эти фантазии в реальность, вложить в прическу все свое мастерство и умение. Немудрено, что элитные курсы парикмахеров в Санкт-Петербурге, где мастера такого уровня могут поделиться со слушателями авторскими наработками и креативными идеями, пользуются большой популярностью. У тех, кто решил посвятить себя служению музе парикмахерского искусства, на этих курсах есть шанс постичь все тонкости и нюансы этой уважаемой и престижной профессии. Сочетание теоретических занятий с практикой позволяет слушателям курсов успешно перенимать приемы, которые прошли испытание временем и получили достойную оценку.

Занятия на курсах организованы с учетом интересов учащихся. Теоретическая часть включает широкий спектр различных дисциплин, без знания которых трудно рассчитывать на успешное освоение специальности. Здесь присутствуют необходимые сведения из анатомии и геометрии, психологии и этики отношений. Не оставлены без должного внимания вопросы санитарии и гигиены, стерилизации инструментов, безопасного применения различных красителей и средств ухода за волосами. А далее наступает пора практических занятий, которые проводятся мастерами индивидуально. Каждое занятие – это подробный и тщательно продуманный мастер-класс от признанного маэстро, ценность которого заключается в том, что учащийся на равных принимает участие во всех манипуляциях, закрепляя полученные знания и приобретая необходимый опыт. С рекомендациями известных мастеров для учащихся элитных курсов открываются большие возможности, они востребованы в многочисленных салонах красоты Санкт-Петербурга. Выпускник курсов вполне может через некоторое время обрести большую клиентуру, демонстрируя возросшее мастерство и привнося в сокровищницу парикмахерского искусства собственные удачные находки и оригинальные решения.