Первая машина: покупка в лизинг или в кредит?

Источник материала: 21.by

Какие варианты есть у тех людей, которым нужна машина, но при этом недостаточно средств для ее покупки? Исключите займы у родных и близких, останется только 2 возможности: кредит или лизинг авто. Давайте сравним их и выберем наиболее удобную.

Лизинг или кредит?

Автокредит — более понятный в силу того, что такая услуга предоставляется многими банками не одно десятилетие. В этом случае имеет место целевое финансирование, при котором клиент становится собственником машины с обязательствами по оплате на весь срок договора. При всех достоинствах, нельзя не сказать об особенностях:

нужна справка о доходах;

большое внимание к кредитной истории;

срок рассмотрения заявки от 3 дней и дольше

Лизинг похож на кредит, но имеет одно большое отличие: клиент не является полноправным владельцем авто, пока не выплатит весь займ с процентами. Услуга напоминает долгосрочную аренду с правом выкупа. Но при этом у автолизинга множество достоинств:

оперативное рассмотрение заявки. Обычно в течение суток;

сотрудничество с клиентами, имеющими разные источники дохода. Иногда не требуется подтверждение платежеспособности;

выбор среди новых и подержанных машин. По любому объявлению

А что насчет переплаты? Величины соразмерны, и сравнивать по этому критерию не имеет смысла.

Где надежнее?

Решили, что лизинг авто — то, что вам нужно? Ознакомьтесь со всеми предложениями и рассматривайте услуги только проверенных компаний. Среди десятка таких выгодно выделяется ООО «МОГО Кредит». Это представительство Mogo Finance group в Беларуси является одним из 17, открытых в странах Европы и СНГ. Организация успешно работает на рынке с 2012 года, о чем говорит более 100 тысяч договоров.

А что с условиями финансирования?

Все просто и прозрачно:

можно рассчитывать на сумму от 1 до 24 тысяч белорусских рублей;

договор заключают на срок от года до 7 лет;

заявителю нужно только предъявить паспорт;

все заявки рассматривают в течение 15 минут

При этом не обязательно предоставление справки о доходах — компания рассматривает доходы из любых источников. Обратиться за услугами может даже тот клиент, у которого неидеальная кредитная история — Mogo всегда лояльно относится к таким вопросам. Нет обязательств для оформления КАСКО.

Что нужно делать? Достаточно оставить заявку на сайте mogo.by, связаться по тел. +375 (17) 388 28 66 или через почту info@mogo.by. Все обращения рассматриваются в течение 15 минут!