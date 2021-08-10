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Мобилизационный резерв прибыл в Гродненскую погрангруппу

10.08.2021 09:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Продолжается проведение комплексных оперативно-тактических учений с Гродненской пограничной группой.

Мобилизационный резерв прибыл в Гродненскую погрангруппу

Как сообщает Государственный пограничный комитет, после завершения боевого слаживания в учебном центре пограничной группы военнослужащие мобилизационного резерва прибыли в подразделения границы.

На протяжении текущей недели они примут непосредственное участие в службе по охране Государственной границы Беларуси, восстановят ранее приобретенные профессиональные навыки и знания.

«В рамках учения военнослужащие мобилизационного резерва практически отрабатывают вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации вооруженного формирования, проникшего с территории сопредельного государства, а также будут привлекаться для проведения режимных мероприятий на приграничной территории», — говорится в сообщении.

9 августа пограничники приступили ко второму этапу учений, который предусматривает поиск, блокирование и уничтожение вооруженного формирования, проникшего на территорию Беларуси.

«К пограничному поиску привлечены силы и средства подразделений границы, а также резервы пограничной группы и подразделение усиления Министерства обороны. Кроме того, задействованы военнослужащие мобилизационного резерва, члены добровольных дружин и местное население», — сообщает Госпогранкомитет.

По информации ведомства, для поиска вооруженных нарушителей применяется авиация органов пограничной службы, плавсредства, технические средства охраны границы и служебные животные. «Непосредственное руководство действиями осуществляет оперативная группа на передовом пункте управления», — говорится в сообщении.

Комплексные оперативно-тактические учения с Гродненской пограничной группой проходят с 3 по 12 августа в три этапа. В рамках учений 4 августа частично мобилизован резерв погрангруппы — из запаса призвано более 160 военнообязанных, привлечено восемь единиц транспортных средств.

 

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Продолжается проведение комплексных оперативно-тактических учений с Гродненской пограничной группой.
 
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