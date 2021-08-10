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«Усидеть на двух стульях не удастся». В Госдуме возмутились словами Лукашенко о признании Крыма
Источник материала: Навiны
Последствия проведенной накануне пресс-конференции Александра Лукашенко еще долго будут резонировать, ведь белорусский правитель в своем почти 8-часовом монологе затронул широкий круг вопросов.
Так, в частности, он высказался о возможности признания Крыма, заявив, что сделает это, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты.
Как заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, чьи слова приводит
Более жестче выступил ее коллега Руслан Бальбек: «Глава Белоруссии уже нелигитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло».
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Последствия проведенной накануне пресс-конференции Александра Лукашенко еще долго будут резонировать, ведь белорусский правитель в своем почти 8-часовом...
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