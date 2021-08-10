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Освободили сына убитого протестующего Геннадия Шутова

10.08.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Освободили сына убитого протестующего Геннадия Шутова
Дмитрий Шутов
Освободили Дмитрия Шутова, сына убитого протестующего Геннадия Шутова. Он пробыл за решёткой трое суток, сообщает телеграм-канал @vybory_smotri со ссылкой на его друга.

24-летнего Дмитрия Шутова задержали 7 августа в Жабинке. В доме, где он живет с матерью, прошёл обыск.

Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа 2020 года в Бресте и скончался 19 августа в военном госпитале столицы. Стрелял в него офицер армейского спецназа, которого во время разгона уличных протестов направили для помощи брестскому ОМОНу.

По факту смерти Шутова отказались возбуждать уголовное дело, а самого протестующего посмертно признали виновным в сопротивлении милиции.
 
Теги: Брест
 
 
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24-летнего Дмитрия Шутова задержали 7 августа в Жабинке.
 
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