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«Ему следует приехать к нам в Крым, увидеть все своими глазами, как мы тут работаем, и только после заявлять подобное».

«Глава Беларуси уже нелигитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Усидеть на двух стульях не удастся». В Госдуме возмутились словами Лукашенко о признании Крыма А вот оскорбить россиян уже вышло...

Так, в частности, он высказался о возможности признания Крыма, заявив, что сделает это, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты.Как заявила депутат Госдумы, чьи слова приводит govoritmoskva.ru, посыл Лукашенко «не очень понятный»:Более жестче выступил ее коллега