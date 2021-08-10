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«Усидеть на двух стульях не удастся». В Госдуме возмутились словами Лукашенко о признании Крыма

10.08.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Усидеть на двух стульях не удастся». В Госдуме возмутились словами Лукашенко о признании Крыма
Иллюстративное фото
Последствия проведенной накануне пресс-конференции Александра Лукашенко еще долго будут резонировать, ведь белорусский правитель в своем почти 8-часовом монологе затронул широкий круг вопросов.

Так, в частности, он высказался о возможности признания Крыма, заявив, что сделает это, когда «последний олигарх в РФ» начнет поставлять туда свои продукты.

Как заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, чьи слова приводит govoritmoskva.ru, посыл Лукашенко «не очень понятный»:


«Ему следует приехать к нам в Крым, увидеть все своими глазами, как мы тут работаем, и только после заявлять подобное».


Более жестче выступил ее коллега Руслан Бальбек:

«Глава Беларуси уже нелигитимен в глазах Запада — он таким заявлением планирует устранить данный барьер? Усидеть на двух стульях не удастся, а вот оскорбить россиян уже вышло».
 
 
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