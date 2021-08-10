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Ничего нового: краткий пересказ пресс-конференции Александра Лукашенко 9 августа

10.08.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ничего нового: краткий пересказ пресс-конференции Александра Лукашенко 9 августа
Фото: president.gov.by
Пресс-конференция длилась рекордно долго: 8 часов 15 минут, большей частью заполнена пропагандистской демагогией.

Ни одного представителя независимых белорусских СМИ не пропустили.

Пропагандистов использовали для психологического давления на иностранных журналистов, которые задавали некомфортные для Лукашенко вопросы. Реакция на критические вопросы была нервной.

Лукашенко не гарантировал освобождение 100 политзаключенных, которые с подачи Воскресенского попросили помилование.

Лукашенко заявил, что вслед за иракцами в Беларусь могут начать приезжать «туристы из Афганистана».

Лукашенко уходил от ответа на вопрос, кто будет следующим президентом. Сказал только, что есть 15-20 человек в руководстве страны, достойных этого.

По словам Лукашенко, идею собрать 16 августа ябатек в Минске ему подсказал Путин.
 
Теги: Минск
 
 
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Ни одного представителя независимых белорусских СМИ не пропустили.
 
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