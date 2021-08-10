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Ничего нового: краткий пересказ пресс-конференции Александра Лукашенко 9 августа
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Ни одного представителя независимых белорусских СМИ не пропустили.
Пропагандистов использовали для психологического давления на иностранных журналистов, которые задавали некомфортные для Лукашенко вопросы. Реакция на критические вопросы была нервной.
Лукашенко не гарантировал освобождение 100 политзаключенных, которые с подачи Воскресенского попросили помилование.
Лукашенко заявил, что вслед за иракцами в Беларусь могут начать приезжать «туристы из Афганистана».
Лукашенко уходил от ответа на вопрос, кто будет следующим президентом. Сказал только, что есть 15-20 человек в руководстве страны, достойных этого.
По словам Лукашенко, идею собрать 16 августа ябатек в Минске ему подсказал Путин.
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Ни одного представителя независимых белорусских СМИ не пропустили.
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