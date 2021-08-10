Жительница Березовского района подозревается в жестоком убийстве мужа

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10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве местного жителя с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

По данным следствия, вечером 8 августа правоохранителям поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе визуального осмотра на теле мужчины обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

Предварительно установлено, что днем погибший выпивал со своей 23-летней супругой по месту жительства. Между ними возник конфликт, в ходе ссоры женщина нанесла супругу не менее 50 ударов ножом по голове, шее и туловищу.

Сосед семейной пары пояснил, что слышал скандал между супругами, а через некоторое время встретил подозреваемую в коридоре, где она и рассказала об убийстве мужа. О произошедшем мужчина сообщил в правоохранительные органы.

С участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, в том числе и орудие совершения преступления - нож. Назначен ряд экспертных исследований.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Она задержана, с ее участием проводятся следственные действия.-0-