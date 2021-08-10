Два года колонии - за исковое заявление в суд





Гособвинение представлял Александр Шиковецкий, процесс вел судья Вадим Зданович.





Как заявила сторона обвинения, Зародей подавал в канцелярии судов исковые заявления, где допускал "негативную оценку" (как считает экспертиза) в отношении судей и Лукашенко. Иски мужчина относил в Брестский Дом правосудия 28 сентября, 15 и 30 октября, 7 и 17 декабря 2020 года, а также 14 января и 9 марта 2021-го.





Потерпевшими по делу стали следующие судьи: Алексей Корогода, Петр Бобровский, Татьяна Прокопчук, Анастасия Бразинская, Андрей Грушко, Елена Ковальчук и Елена Карпова.





На суд никто из оскорбленных не явился. Оскорбления на процессе также озвучены не были: эту часть заседания сделали закрытой.





Зарпдей, которого с 29 марта держат под стражей, свою вину не признал.





На процессе прокурор, как пишут правозащитники, заявил, что у брестчанина есть отягчающее обстоятельство — непогашенная судимость. Однако Зародея судили впервые. Выяснилось, что прокурор назвал этим отягчающим обстоятельством первое из заявлений, за которое Зародея как раз судили.





Судья Зданович признал Зародея виновным. Он осудил брестчанина по частичному сложению наказаний на два года колонии общего режима.