Год после выборов: выводы и уроки

9 августа исполнилась первая годовщина последних по времени выборов президента Республики Беларусь. По данным, оглашенным Центральной избирательной комиссией, Александр Лукашенко набрал немногим более 80% голосов избирателей и победил в первом туре. А Светлана Тихановская, аккумулировавшая значительную часть протестного электората, по данным ЦИК Беларуси, не дотянула и до 10%.





Результаты голосования по избирательным участкам так и не были обнародованы, но согласно попавшим в интернет протоколам участковых избиркомов, убедительную победу одержала именно Тихановская.





Страну немедленно охватили многолюдные демонстрации протеста, на некоторые марши в Минске выходило до 200-300 тысяч манифестантов, требующих отставки Лукашенко, замены состава ЦИК и проведения новых президентских выборов.





Евросоюз заявил о непризнании итогов выборов 9 августа, однако Кремль решил поддержать Лукашенко, несмотря на все предыдущие трения в связи с "углубленной интеграцией" в рамках "союзного государства России и Беларуси").





Лукашенко пошел на беспрецедентные в истории страны меры по подавлению протестной волны – в следственных изоляторах сотрудники ОМОН жестоко избивали задержанных, одна часть оппозиционных политиков и гражданских активистов оказалась в заключении, другая – в вынужденной эмиграции.





Экономические санкции, введенные странами Запада, пока не возымели ожидаемого эффекта, а в преддверии первой годовщины выборов и начала массовых мирных протестов, режим продолжил гонения на независимую прессу и общественные организации.





Голоса Америки " попросила белорусских общественных деятелей и политологов поделиться своей оценкой событий последних 12 месяцев. Корреспондент Русской службы "" попросила белорусских общественных деятелей и политологов поделиться своей оценкой событий последних 12 месяцев.





"Начинает казаться, что все принятые Евросоюзом меры, как слону дробина"

Как считает пресс-секретарь фонда Валерия Цепкало «Беларусь будущего» Алексей Урбан, "преждевременная эйфория от всеобщего единения вышедших на улицы, помешала выработке четкого плана действий по пунктам". В то время, как у властных структур и у силовиков такие планы были.





"Люди, которые вышли в прошлом году на улицы с флагами, транспарантами и с песнями, были мирными демонстрантами. То, что мирная демонстрация, кроме декларации о намерениях, ни к чему не приводит, стало понятно позже. А превентивная политика властей в виде репрессий привела к тому, к чему привела", – продолжает Алексей Урбан.





Еще одной ошибкой оппозиционеров Урбан считает отсутствие единения всех демократических сил в стране. "И все эти ошибки привели к тому, что наиболее незаурядные, яркие представители политического и медийного поля либо находятся в заключении, либо уехали. И я бы сказал, что страна раскисает", – констатирует пресс-секретарь фонда "Беларусь будущего".





Что же касается реакции западного сообщества, и в частности, Европейского Союза, то, по словам Урбана, "все понимают, что кроме самих белорусов никто ситуацию в стране не поменяет, но вместе с тем в стране растет отчаяние от того, что никакого серьезного экономического урона режиму все эти пакеты санкций нет несут. И на фоне очень сильной поддержки руководства России (Александру Лукашенко) – и психоэмоциональной, и экономической, и военно-политической – начинает казаться, что все принятые Евросоюзом меры, как слону дробина".





Вместе с тем, как отмечает Алексей Урбан, встречи Тихановской с Джо Байденом и с Борисом Джонсоном произвели на официальный Минск очень серьезное впечатление.





"Если бы консолидированные действия Запада в отношении режима Лукашенко были предприняты сразу после 9 августа и носили бы более энергичный характер, я думаю, эффекта было бы больше. Хотя с другой стороны, получается, что чем больше происходит давления на официальный Минск извне, тем сильнее его связь с Кремлем.





И вообще я думаю, что большая часть сценариев происходящего сейчас в Беларуси, явно придумана не в Минске, хотя есть и некоторые чисто белорусские "находки".





Алексей Урбан поделился своим впечатлением, что в Москве очень внимательно изучали действия белорусских силовиков по подавлению мирных демонстрантов, и потом эта тактика была применена в России в отношении участников маршей в поддержку Алексея Навального.





"А с другой стороны, в Беларуси говорят, что многих действий власти за последний год не могло бы быть, если бы не участие России. Ведь России очень нужен послушный и ослабевший Александр Лукашенко, и очевидно, что протесты заставили его быть ближе к Кремлю.





"Российские должностные лица, по всей видимости, готовы и далее иметь дело с Лукашенко"

Белорусский политолог Андрей Елисеев перечислил три ключевые опоры режима Лукашенко, позволяющие ему сохранять устойчивость: силовые структуры, вертикаль власти в своей стране и поддержка Кремля.





"До тех пор, пока хотя бы одна из этих опор не будет критически подточена, Лукашенко сможет удерживать власть. Поэтому движению "За свободные выборы" и всем оппозиционным политическим силам стоило бы конкретно определиться с той "опорой", которую они потенциально могли бы расшатать", – полагает Елисеев.





При этом самому собеседнику "Голоса Америки" наименее надежной представляется вторая из перечисленных опор.





"Силовой аппарат – очень сложная для воздействия структура, даже несмотря на то, что произошел большой отток работников силовых ведомств, потому что разочаровались в Лукашенко, все-таки, он в целом сохраняет контроль над этой "опорой".





Кремль также поддерживает Лукашенко, предоставляя ему политическую, экономическую и информационную поддержку. И самой слабой является вертикаль власти – руководство исполкомов районных, городских и областных. Они, хотя и назначаются администрацией президента и жестко контролируются помощниками президентской службы, являются людьми гражданскими и на них воздействовать проще.





Но я думаю, что не весь потенциал воздействия на них был использован, и возможно, лучшее время для этого ушло. Тем более, что сам Лукашенко осведомлен о такой возможности и сразу после выборов он стал назначать своих помощников из силовых ведомств на контролирующие вертикаль власти должности", – оценивает ситуацию белорусский эксперт.





Что же касается Кремля, то Андрей Елисеев, как и многие другие независимые эксперты, подчеркивает, что российское руководство сразу же приняло сторону Лукашенко.





"И не видно признаков, чтобы эта позиция поменялась. Российские высокие должностные лица не желают никаких даже формальных поползновений в сторону оппозиционных сил Беларуси, они изгаляются над Тихановской, и, по всей видимости, готовы и далее иметь дело с Лукашенко.





Более того, видя его уязвимое положение в экономической внутриполитической и внешнеполитической сфере, намерены додавливать его, чтобы получить больше уступок в военном отношении, и вынудить подписать весь комплекс документов, о которых договариваются с 2019 года, и который, фактически, превратил бы Беларусь в БССР-2", – прогнозирует Елисеев.





При этом он поясняет, что не имеется в виду поглощение Беларуси по крымскому сценарию. Напротив, в послевоенные времена у Белорусской Советской Социалистической Республики были некоторые признаки государственности, вроде собственного представительства в ООН.





Так и нынешней Беларуси будет отведена роль верного сателлита Москвы, лишенного возможности проводить независимую внешнюю политику. Но при этом номинально сохраняющего статус отдельного государства.





В конце своего комментария Андрей Елисеев допустил возможность активизации гражданской активности в Беларуси, если Лукашенко подпишет весь пакет "интеграционных" документов.





"В этом случае будет если не вторая протестная волна с массовыми выступлениями, то, как минимум, это придаст новое дыхание в оппозиционном движении. Особенно, учитывая, что после введения западных санкций события очень ускорились, особенно в экономической сфере. И уже к концу этого года могут наступить ощутимые финансовые и социально-экономические последствия от введения этих санкций", – подытоживает Андрей Елисеев.





"Запад должен рассматривать "союзное государство" как оккупационный проект"

Руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов уверен, что ничего подобного событиям второй половины 2020 года в Беларуси больше не будет.





"Избирательная кампания мобилизовала огромный потенциал, и понятно, что если изменения в стране наступят, они не будут связаны с электоральными кампаниями и будут носить совершенно иной характер, и причины изменений будут другими", – считает белорусский эксперт.





Усов полагает, что Лукашенко больше не будет выступать в качестве кандидата на президентских выборах, а вся политическая система страны изменит свое устройство и структуру, прежде всего потому, что выборы представляют серьезную угрозу для самого Лукашенко и для его окружения.





Кроме того, даже жестокими репрессиями режиму не удалось преодолеть политический кризис, возникший год назад, и что бы власть ни предпринимала, в стране сохранится значительное количество людей, недовольных ее действиями.





В беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки" Павел Усов назвал два урока, которые демократическая общественность Беларуси могла бы извлечь из событий, последовавших за президентскими выборами августа 2021 года.





"Во-первых, ведение переговоров с режимом и персонально с Лукашенко – большая иллюзия, и такие режимы могут быть свергнуты только при масштабном давлении и силовом противостоянии. И то, что электоральный кризис впоследствии перерос в мирные протесты и ненасильственное противостояние, стало одной из причин, почему режим Лукашенко устоял", – подчеркивает руководитель Центра политического анализа и прогнозов.





Второй серьезной ошибкой оппозиции Усов считает расчет на то, что Россия и лично Владимир Путин будут играть исключительно положительную роль в послевыборных белорусских событиях.





"Эти преувеличенные, порой инфантильные надежды, а призывы к Путину вмешаться в ситуацию и помочь разрешить кризис с тем, чтобы Беларусь стала демократичной, во многом парализовали волю к протестам, переориентировали ожидания не на внутренний национальный протестный потенциал, а на внешнее вмешательство.





И эта иллюзия оставалась в некоторых головах политических оппонентов практически до начала лета 2021 года, что было грубейшей, непростительной ошибкой. Прежде всего – в плане формирования национально ориентированных взглядов и понимания того, что только благодаря собственной воле и силам можно изменить ситуацию. И отсутствие понимания того, что Лукашенко является продолжением режима Путина в той, или иной форме", – комментирует Павел Усов.





И подчеркивает, что состоявшаяся в конце июля встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом поставила точку в надеждах части гражданского общества Беларуси на благотворное воздействие России и лично Путина на режим Лукашенко.





Тактика Европейского Союза в отношении Беларуси должна, по мнению Павла Усова, совмещать два подхода: жесткий по отношению к режиму Лукашенко и мягкий по отношению к гражданам.





"Жесткий – это санкции, давление, изоляция, и этот подход должен только усиливаться. Особенно, беря во внимание искусственно созданный миграционный кризис, который спровоцировал Лукашенко.





И если подтвердится факт участия белорусских или российских спецслужб в убийстве Виталия Шишова в Украине, реакция должна быть незамедлительной и даже еще более жесткой, чем при посадке самолета Ryanair.





И в этом направлении должны быть предприняты шаги по воздействию на так называемое "союзное государство". То есть Запад должен рассматривать это как исключительно оккупационный проект, призванный подорвать и уничтожить независимость Беларуси", – поясняет собеседник "Голоса Америки".





В то же время белорусскому обществу должен быть направлен посыл о том, что поддержка, подобная той, что оказала Польша Кристине Тимановской будет оказана любому гражданину Беларуси, подвергающемуся преследованию властями своей страны.





"То есть – солидарность высшего уровня, финансовая поддержка на определенное время, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, приехав за границу.





И, наконец, я считаю, что нужно решить вопрос с максимальным упрощением визового режима, или на определенное время вообще снять визовые ограничения для белорусов с тем, чтобы они могли по мере возможности беспрепятственно и без соблюдения формальных процедур уезжать из страны. Потому что мы видим, что репрессии в Беларуси не останавливаются, а будут только расширяться", – резюмирует доктор политических наук Павел Усов.