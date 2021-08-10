|
«Примерным путём рискнула пойти Швеция». Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь противостояла пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.
Во Дворец Независимости были приглашены порядка 300 гостей. Среди них – журналисты, представители общественности, экспертного и медийного сообщества, зарубежные гости. Темы звучали самые разные. Прежде всего, разговор начался с экономического блока. Пандемийный кризис очень сильно пошатнул многие страны. Тем временем белорусы, не закрывшись во время мировой паники, удержали экономику на плаву. И не только. Нарастили экспорт на треть. А все потому, как отметил глава государства, что мы не обезумели и не ввели комендантский час. За это Беларусь критиковали, называя принимаемые решения диктаторскими. Но Президент публично ответил на эти упреки. Чтобы диктовать свои условия в мире, нужно иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет, поэтому наш Президент никогда ничего не диктовал и диктовать не собирается. Во главе угла – исключительно обеспечение безопасности и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пытаются сегодня сломить страну санкциями и различными провокациями, но странно, что за этот год для тех, у кого по отношению к нам недружественная политика, так и не дошло: Беларусь – суверенное и независимое государство, у которого свой голос и свой путь. Как отметил Президент, события 2020 года на многие вещи заставили посмотреть по-иному. Фактически получилось расставить все точки и выяснить, кто друг, а кто враг. С теми, кто спустя время готов признать свои ошибки, государство готово вести диалог.
За восемь часов обсудили множество вопросов и тем, но главная цель таких разговоров – в обществе должно появиться четкое понимание, куда будем двигаться дальше. Как решаются существующие вопросы? Открытость диалога – показатель: государство проблемы видит и не закрывает на них глаза.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Примерным путём рискнула пойти Швеция». Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь противостояла пандемии
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» 9 августа продлился более восьми часов. Его уже окрестили рекордным по продолжительности и охвату тем,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)