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В Дятловском районе трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста

10.08.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.

В Дятловском районе трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста
Фото ГАИ Гродненской области

Как сообщили в  региональной  Госавтоинспекции, 45-летний водитель трактора с плугом ехал по улице Центральной и совершил наезд на велосипедиста: «Наезд был совершен плугом, а велосипедист сам двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части».

Травмы, полученные 48-летним велосипедистом, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте ДТП.

 

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.
 
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