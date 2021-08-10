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В Дятловском районе трактор с плугом насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летний водитель трактора с плугом ехал по улице Центральной и совершил наезд на велосипедиста: «Наезд был совершен плугом, а велосипедист сам двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части».
Травмы, полученные 48-летним велосипедистом, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте ДТП.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Вензовец.
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