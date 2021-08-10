Источник материала: UDF



Михаил Гуцериев

«Основной его бизнес — страхование, нефть, девелоперство, калий — за пределами ЕС и Британии. Это все внутри России и Беларуси, кредитуется прежде всего он также в российских государственных банках. Но очевидно, своим британским имуществом на несколько десятков миллионов футов он уже не воспользуется, деньги на Запад не выведет, не говоря о том, что сейчас для партнеров становится очень токсичным и его сын Саид Гуцериев, который живет и ведет дела в Лондоне», — считают в бизнес-кругах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Лукашенко своего друга под санкции подвел Кто такой Михаил Гуцериев и чем ему откликнутся британские санкции?