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Как Лукашенко своего друга под санкции подвел
Источник материала: UDF
Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев возник в Беларуси в 2000-х, когда бедной постсоветской стране нужно было найти, как эффективнее использовать потенциал нефтепереработки.
Совместное белорусско-российское предприятие «Славнефть», которому принадлежала половина акций Мозырского НПЗ, возглавил Гуцериев. При нем произошла модернизация МНПЗ, что очень оценил Александр Лукашенко.
В последующем Гуцериев развивал собственную нефтяную компанию» Русснефть», но столкнулся с уголовным преследованием в России, продал свои активы Олегу Дерипаске и через Минск бежал в Британию.
В 2010-м он вернулся в Россию, вернул себе компанию и бизнес расцвел с новой силой, равно как и отношения с соседней Беларусью.
Помня менеджерские способности Михаила, Лукашенко предлагал ему участвовать в приватизации Беларуськалия, но в итоге все переигралось и вышло иначе: в 2011-м государственные СМИ рапортовали, что «российский миллиардер вложит в экономику республики полтора миллиарда долларов для разработки Нежинского месторождения калия под Любанью».
Вот только в реальности Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии Совмина. В сухом остатке долг брала Беларусь, а зарабатывать будет Гуцериев.
Своих денег, по разным оценкам, он вложил от 250 до 600 миллионов долларов. Гуцериева связывают с появлением у Лукашенко «Майбаха» и вертолета. Он же связан с IT-бизнесменом Виктором Прокопеней, говорят, Гуцериев помог ему выйти на свободу из СИЗО.
Также Гуцериев строил в Минске отель «Ренессанс» и новый терминал в аэропорту.
Но сейчас реальность в том, что обещанный город-сад в Любани грозит оказаться кредитной кабалой для белорусов еще и перед китайцами, ведь непонятно, как Гуцериев собирается отдавать гарантированные белорусским государством почти 1,5 миллиарда долларов китайцам в условиях, когда его собственные возможности действовать сжимаются санкциями, а секторальный запрет экспорта грозит обвалить поставки «Славкалия».
Как хорошо сейчас обстоят дела у Гуцериева, точно неизвестно: в связи с санкциями ЕС ему приходится выкручиваться и переписывать бизнесы. Так, олигарх был вынужден покинуть совет директоров компании «Русснефть».
Источники «Нашей Нивы» из бизнес-кругов считают, что британские и европейские санкции наносят удар не по его текущим делам, а по будущему Гуцериеву — все-таки у него нет больших компаний на международных биржах, которые можно было бы потерять.
«Основной его бизнес — страхование, нефть, девелоперство, калий — за пределами ЕС и Британии. Это все внутри России и Беларуси, кредитуется прежде всего он также в российских государственных банках. Но очевидно, своим британским имуществом на несколько десятков миллионов футов он уже не воспользуется, деньги на Запад не выведет, не говоря о том, что сейчас для партнеров становится очень токсичным и его сын Саид Гуцериев, который живет и ведет дела в Лондоне», — считают в бизнес-кругах.
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Кто такой Михаил Гуцериев и чем ему откликнутся британские санкции?
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