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Валерий Карбалевич. Фото: DW

Лукашенко предлагал Западу переговоры и одновременно шантажировал ЕС и США. Пугал мигрантами, ядерными материалами. И в конце концов, повышая ставки, заявил, что насильственное отлучение его от власти означало бы третью мировую войну. То есть вопрос ставился так: либо согласие на власть Лукашенко над Беларусью, либо мировая война. Выбирайте!

«Я буду с ними разговаривать на языке закона? Какой закон?»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Отвечая на острые вопросы, Лукашенко злился, раздражался, выходил из себя» Политолог Валерий Карбалевич - о «Большом разговоре» с Лукашенко.