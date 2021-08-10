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«Отвечая на острые вопросы, Лукашенко злился, раздражался, выходил из себя»

10.08.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Отвечая на острые вопросы, Лукашенко злился, раздражался, выходил из себя»
Валерий Карбалевич. Фото: DW
Лукашенко поставил очередной рекорд выступления. Более 8 часов. Правда, не совсем понятно, зачем было так много говорить. Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество.

Можно было ждать, что Лукашенко во время, так называемого «Большого разговора» хочет сделать какое-то важное послание белорусам, номенклатуре или миру. Предложит политический календарь перемен. Либо объяснит, зачем нужна Беларуси конституционная реформа.

Однако нет. Ничего этого сказано не было. Мы услышали ту версию событий прошлого года, которую слышим много месяцев. Звучала стандартная агрессивная риторика в адрес внутренних оппонентов, Запада. Поэтому внятного ответа на вопрос, для чего всё это было, так и не получили.

Отвечая на острые вопросы СМИ Евросоюза и США, он злился, раздражался, выходил из себя. Несколько раз говорил, что его хотят притянуть к ответственности в суде Гааги. Почему-то данная тема его весьма волнует.

Лукашенко предлагал Западу переговоры и одновременно шантажировал ЕС и США. Пугал мигрантами, ядерными материалами. И в конце концов, повышая ставки, заявил, что насильственное отлучение его от власти означало бы третью мировую войну. То есть вопрос ставился так: либо согласие на власть Лукашенко над Беларусью, либо мировая война. Выбирайте!



Что касается вопроса интеграции с Россией, Лукашенко вернулся к своей прежней риторике. Дескать, Москва сама саботировала создание «союзного государства», преграда к интеграции — неровность цен на энергоресурсы и др. Сильно возмущался заявлениями отдельных российских пропагандистов на ТВ.

Очень резко критиковал позицию Украины. Его оценки ситуации вокруг Донбасса мало отличались от риторики российского телевидения. Можно сказать, что в вопросе конфликта между РФ и Украиной Минск отказался от политики нейтралитета, которую он проводил после 2014 года. Однако обещание признать Крым, российские журналисты так и не получили.

Ещё несколько характерных эпизодов выступления. Рассуждая о плохом поведении протестующих, Лукашенко заявил:

«Я буду с ними разговаривать на языке закона? Какой закон?»


Прозвучала загадочная реплика о быстром появлении внутри страны нового президента. Её можно трактовать, как угодно.

И шедеврам лукашенковского красноречия стал эпизод, где он рассказывал, как просил президента России Бориса Ельцина не вводить собственные деньги и не бросать Беларусь в критическую ситуацию. Всё бы ничего, но исторический факт заключается в том, что Россия ввела свои деньги в 1992 году, что вынудило Беларусь тогда же вводить белорусские «зайчики». А Лукашенко, напомню, стал президентам в 1994 году. Мелочь, но она очень ярко характеризует главного персонажа «Большого разговора».
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Теги: Минск
 
 
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Политолог Валерий Карбалевич - о «Большом разговоре» с Лукашенко.
 
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