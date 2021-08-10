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«А Саша выйдет?» Журналист Ивулин встречает день рождения за решеткой

10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Корреспондент «Трибуны», недавно признанной в Беларуси экстремистским ресурсом, автор канала «ЧестнОК» и нападающий футбольного клуба «Крумкачоў» отмечает 10 августа 29-ый день рождения.

«А Саша выйдет?» Журналист Ивулин встречает день рождения за решеткой

Фото из аккаунта в Instagram Александра Ивулина

Этот день, как и два последних месяца, наш коллега проведет в минском СИЗО на Володарского.

Напомним, Александра Ивулина, а также оператора, монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко задержали в съемной квартире 3 июня, а на следующий день осудили на 30 суток ареста якобы за флаг на окне.

Однако по истечении этого срока спортивного журналист на свободу не вышел – ему предъявили обвинение по ст.342 УК РБ (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Правозащитники признали Ивулина политзаключенным.

Болельщики «Крумкачоў» неоднократно проводили акции солидарности в поддержку Александра. Фанаты приходили на матчи в майках или с белыми листами с номером 25 (это номер, под которым Ивулин играет в клубе) и скандируя на 25-й минуте мача: «А Саша выйдет?». Поддержали соклубника и футболисты, взявшие с собой на выезд «картонного дублёра» Ивулина.

Силовики неоднократно не пропускали на матчи или задерживали фанатов, выражавших солидарность с журналистом – так, буквально вчера, 9 августа одному из болельщиков присудили 14 суток ареста за «мелкое хулиганство».

Поддержать Александра Ивулина и поздравить его можно, отправив письмо или телеграмму по адресу:

СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2,

Ивулину Александру Николаевичу.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот день, как и два последних месяца, наш коллега проведет в минском СИЗО на Володарского.
 
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