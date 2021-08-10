Гордон ответил Лукашенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон отреагировал на оскорбительную реплику Александра Лукашенко, которая прозвучала накануне во время общения белорусского руководителя с журналистами.





Услышав фамилию Гордон, Лукашенко заявил: "Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор, у нас есть свободные места". На уточняющий вопрос "за что" ответил: "За болтовню".





При этом попытался убедить, что нисколько не обижен на журналиста, а потом назвал его "мерзавцем".





Напомним, год назад перед выборами Гордон делал большое интервью с Лукашенко, что вызвало негативную реакцию многих беларусов.





Но потом он публично осудил фальсификацию результатов выборов и насилие, которые допустили белорусские власти. И вынужден был оправдываться.





Сейчас уУкраинский журналист обратился к Лукашенко и напомнил обстоятельства, при которых было записано то предвыборное интервью.





По его словам, он ехал к человеку, "который 26 лет на тот момент был у власти, к человеку, который на тот момент был очень популярен в Украине", в том числе потому что умел противостоять Путину и не давал свою страну в обиду.





Гордон признался, что ему понравилось и интервью, и сам Лукашенко как "харизматичный и интересный человек". Но 9 августа все изменилось.





"Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом", — говорит Гордон.



