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Отпустили сына убитого Геннадия Шутова
Источник материала: Партизан
За что задерживали - неизвестно
Дмитрий Шутов — сын погибшего 11 августа прошлого года Геннадия Шутова (на фото) — вышел на свободу спустя 3 суток ареста, сообщил его близкий друг, передает
Напомним, 24-летнего парня задержали 7 августа. Перед этим в доме, где Дмитрий проживает с мамой, прошел обыск.
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За что задерживали - неизвестно
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