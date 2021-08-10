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Отпустили сына убитого Геннадия Шутова

10.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За что задерживали - неизвестно



Дмитрий Шутов — сын погибшего 11 августа прошлого года Геннадия Шутова (на фото) — вышел на свободу спустя 3 суток ареста, сообщил его близкий друг, передает @vybory_smotri

Напомним, 24-летнего парня задержали 7 августа. Перед этим в доме, где Дмитрий проживает с мамой, прошел обыск.
 
 
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За что задерживали - неизвестно
 
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