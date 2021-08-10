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Вновь замечены случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. Что об этом говорят в Госпогранкомитете?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские пограничники за истекшие сутки вновь зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.
Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, их там оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот случай на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили на линию границы. Вскоре представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовкой границе.
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Вновь замечены случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. Что об этом говорят в Госпогранкомитете?
Новости Беларуси. Белорусские пограничники за истекшие сутки вновь зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, сообщили в...
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