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Карикатура: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин поручил чиновникам до 15 августа найти дешевые продукты для россиян Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок.

Кабмину РФ следует принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, говорится в материалах по итогам встречи, опубликованных на сайте Кремля.Ответственным за дополнительный импорт назначен лично премьер, которому предстоит отчитаться перед президентом 1 сентября и далее докладывать раз в квартал.Федеральной антимонопольной службе в тот же срок поручено организовать мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной и развозной торговли.Отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям должен быть обеспечен «беспрепятственный доступ» к таким торговым точкам и расширение возможностей сбыта своей продукции, а населению - «максимальная доступность» товаров.Срок исполнения поручения - 15 августа.