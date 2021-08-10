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Путин поручил чиновникам до 15 августа найти дешевые продукты для россиян
Источник материала: UDF
Карикатура: DW
Кабмину РФ следует принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, говорится в материалах по итогам встречи, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственным за дополнительный импорт назначен лично премьер Михаил Мишустин, которому предстоит отчитаться перед президентом 1 сентября и далее докладывать раз в квартал.
Федеральной антимонопольной службе в тот же срок поручено организовать мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.
Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной и развозной торговли.
Отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям должен быть обеспечен «беспрепятственный доступ» к таким торговым точкам и расширение возможностей сбыта своей продукции, а населению - «максимальная доступность» товаров.
Срок исполнения поручения - 15 августа.
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Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок.
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