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Путин поручил чиновникам до 15 августа найти дешевые продукты для россиян

10.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин поручил чиновникам до 15 августа найти дешевые продукты для россиян
Карикатура: DW
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручения по стабилизации цен на продовольственные товары, резко взлетевшие в год выборов в Государственную думу.

Кабмину РФ следует принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, говорится в материалах по итогам встречи, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным за дополнительный импорт назначен лично премьер Михаил Мишустин, которому предстоит отчитаться перед президентом 1 сентября и далее докладывать раз в квартал.

Федеральной антимонопольной службе в тот же срок поручено организовать мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.


 Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной и развозной торговли.

Отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям должен быть обеспечен «беспрепятственный доступ» к таким торговым точкам и расширение возможностей сбыта своей продукции, а населению - «максимальная доступность» товаров.

Срок исполнения поручения - 15 августа.
 
 
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Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок.
 
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