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Рост белорусской экономики начал замедляться — ЕАБР
Источник материала: UDF
За полугодие рост белорусской экономики составил всего 3,3% / pixabay.com
Они напоминают, что за это время Нацбанк на фоне возросшей инфляции вынужден был повысить ставку рефинансирования, а поддержка экономики со стороны бюджетной политики сократилась.
В апреле рост ВВП был более 7% год к году, в мае — уже около 5,3%, в июне — всего 3,8%. В итоге за полугодие рост белорусской экономики составил всего 3,3%.
"Динамика ВВП и экономических настроений может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года. Это в том числе проявляется в ослаблении роста промышленности, которая стала драйвером роста экономики в начале года благодаря усилению внешнего спроса", — отмечают эксперты.
Но спрос на белорусский экспорт падает, в том числе из-за санкций. А внутренний спрос не стабилен, на него влияют высокая неопределенность, замедление роста доходов населения и дорожающие кредиты. В итоге эксперты прогнозируют, что во второй половине года рост белорусской экономики замедлиться.
Что касается инфляции, то эксперты банка предполагают, что вплоть до ноября ее уровень будет выше 9% год к году. В июне этот показатель сложился на уровне 9,9% к июню прошлого года. Такую же инфляцию эксперты банка ожидают и в июле.
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В апреле рост ВВП был более 7% год к году, в мае — уже около 5,3%, в июне — всего 3,8%.
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