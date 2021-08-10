ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рост белорусской экономики начал замедляться — ЕАБР

10.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Рост белорусской экономики начал замедляться — ЕАБР
За полугодие рост белорусской экономики составил всего 3,3% / pixabay.com
В мае-июне рост белорусской экономики начал замедляться, отмечают эксперты Евразийского банка развития.

Они напоминают, что за это время Нацбанк на фоне возросшей инфляции вынужден был повысить ставку рефинансирования, а поддержка экономики со стороны бюджетной политики сократилась.

В апреле рост ВВП был более 7% год к году, в мае — уже около 5,3%, в июне — всего 3,8%. В итоге за полугодие рост белорусской экономики составил всего 3,3%.

"Динамика ВВП и экономических настроений может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года. Это в том числе проявляется в ослаблении роста промышленности, которая стала драйвером роста экономики в начале года благодаря усилению внешнего спроса", — отмечают эксперты.



Но спрос на белорусский экспорт падает, в том числе из-за санкций. А внутренний спрос не стабилен, на него влияют высокая неопределенность, замедление роста доходов населения и дорожающие кредиты. В итоге эксперты прогнозируют, что во второй половине года рост белорусской экономики замедлиться.

Что касается инфляции, то эксперты банка предполагают, что вплоть до ноября ее уровень будет выше 9% год к году. В июне этот показатель сложился на уровне 9,9% к июню прошлого года. Такую же инфляцию эксперты банка ожидают и в июле.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле рост ВВП был более 7% год к году, в мае — уже около 5,3%, в июне — всего 3,8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Што па змагарʼю?» ByPol заявіла, што атрымала доступ да кампрамату на сілавікоў, і апублікавала 7 званкоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by