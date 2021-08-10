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В начале торгов 10 августа дешевеют все основные валюты

10.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В начале торгов 10 августа дешевеют все основные валюты
Иллюстративное фото
Белорусский рубль укрепляется к доллару, евро и российскому рублю утром 10 августа. Валютная корзина подешевела на 0,16%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:33:

Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5146 BYN/USD.

Курс евро обвалился на 0,0115 BYN до 2,9498 BYN/EUR. Это минимальное значение почти за год.

Курс российского рубля снизился на 0,0041 BYN до 3,4203 BYN/100 RUB — минимума за 8 дней.

Московская биржа


С утра понедельника доллар повысился на 4 копейки до 73,55 российских рублей. А вот стоимость евро за это же время снизилась на 10 копеек до 86,34 российских рублей.
 
 
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Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5146 BYN/USD.
 
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