Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В начале торгов 10 августа дешевеют все основные валюты Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5146 BYN/USD.

По даннымна 10:33:Курс доллара просел на 0,0020 BYN до 2,5146 BYN/USD.Курс евро обвалился на 0,0115 BYN до 2,9498 BYN/EUR. Это минимальное значение почти за год.Курс российского рубля снизился на 0,0041 BYN до 3,4203 BYN/100 RUB — минимума за 8 дней.С утра понедельника доллар повысился на 4 копейки до 73,55 российских рублей. А вот стоимость евро за это же время снизилась на 10 копеек до 86,34 российских рублей.