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Любовь с этими 3 знаками зодиака - настоящее испытание

10.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Любовь с этими 3 знаками зодиака - настоящее испытание
Картинка носит иллюстративный характер
Говорят, что любовь дает человеку крылья. Да, это определенно так, когда мы находим свою вторую половинку.

Однако, как мы хорошо знаем, не все - цветы и розы. Допустим, есть люди, с которыми интимные отношения могут стать настоящим испытанием нервов и любви.

"Они критичны, сомнительны и холодны. «Любовный роман с этими тремя знаками зодиака - это немного ужасно», - говорят астрологи.


Вот три знака зодиака, с которыми любовь становится испытанием:

Дева


Этот знак очень недоверчивый. Они часто держат людей подальше от себя. И здесь начинаются проблемы в их любовном романе. Но если вам удастся завоевать их доверие, вы будете счастливы с ними, и они будут счастливы с вами.


Скорпион


Им нравится доминировать в сидячих отношениях. Поэтому они не всегда открываются партнеру на все сто процентов. Они также любят расспрашивать своих партнеров, как если бы они были в полицейском участке. Подозревая партнера в неверности, Скорпионы используют для него агрессию как наказание - от пассивного до самого очевидного и жестокого.

Стрелец


С ними практически невозможно построить длительные и серьезные отношения. Постоянный партнер быстро утомляет его, если только он не встречает человека, который его действительно интересует и волнует.
 
 
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Есть люди, с которыми интимные отношения могут стать настоящим испытанием нервов и любви.
 
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