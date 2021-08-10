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"Они критичны, сомнительны и холодны. «Любовный роман с этими тремя знаками зодиака - это немного ужасно», - говорят астрологи.

Дева

Скорпион

Стрелец

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любовь с этими 3 знаками зодиака - настоящее испытание Есть люди, с которыми интимные отношения могут стать настоящим испытанием нервов и любви.

Однако, как мы хорошо знаем, не все - цветы и розы. Допустим, есть люди, с которыми интимные отношения могут стать настоящим испытанием нервов и любви.Вот три знака зодиака, с которыми любовь становится испытанием:Этот знак очень недоверчивый. Они часто держат людей подальше от себя. И здесь начинаются проблемы в их любовном романе. Но если вам удастся завоевать их доверие, вы будете счастливы с ними, и они будут счастливы с вами.Им нравится доминировать в сидячих отношениях. Поэтому они не всегда открываются партнеру на все сто процентов. Они также любят расспрашивать своих партнеров, как если бы они были в полицейском участке. Подозревая партнера в неверности, Скорпионы используют для него агрессию как наказание - от пассивного до самого очевидного и жестокого.С ними практически невозможно построить длительные и серьезные отношения. Постоянный партнер быстро утомляет его, если только он не встречает человека, который его действительно интересует и волнует.