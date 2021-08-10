﻿ Брестский предприниматель подделывал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестский предприниматель подделывал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий

10.08.2021 11:39 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский индивидуальный предприниматель подделал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий по 15 объектам и заработал на этом более Br100 тыс. Преступную деятельность выявили и пресекли работники Комитета госконтроля Брестской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выполнение отдельных видов работ в строительстве допускается только при наличии соответствующего аттестата, который подтверждает компетентность исполнителя и наличие у него необходимой материально-технической базы. К таким работам относятся и инженерно-геологические изыскания, в ходе которых изучается строение, свойства грунтов и другие факторы, имеющие значение при принятии решений о возможности размещения объектов на данной территории, их проектировании и строительстве. Недостоверность указанных в отчетах выводов и рекомендаций может привести к трагическим последствиям при строительстве и эксплуатации объектов.

Несколько лет назад у брестского предпринимателя оказался технический отчет о выполнении инженерно-геологических изысканий аттестованным предприятием. Брестчанин, не имеющий аттестата соответствия и технических возможностей, стал изготавливать заключения о выполнении работ с использованием реквизитов этой аттестованной организации: подделывал подписи ответственных лиц, а печать воспроизводил на цветном струйном принтере.

В 2018-2020 годах такие заключения были выполнены по 15 объектам, а доход предпринимателя превысил Br100 тыс.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 УК (подделка документов).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выполнение отдельных видов работ в строительстве допускается только при наличии соответствующего аттестата, который подтверждает компетентность исполнителя и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вновь замечены случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. Что об этом говорят в Госпогранкомитете?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by