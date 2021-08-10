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Прокурор запросил для Алексея Кудина 3,5 года колонии
Источник материала: Партизан
Сегодня в суде Молодечненского района проходят прения сторон по делу спортсмена Алексея Кудина.
архивное фото
Прокурор просит лишить его свободы на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима, сообщает
Напомним, Алексея обвиняют по ч. 2 ст. В ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).
Бойца ММА многократного чемпиона мира Алексея Кудина Россия экстрадировала в Беларусь в обход запрета ЕСПЧ.
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Сегодня в суде Молодечненского района проходят прения сторон по делу спортсмена Алексея Кудина.
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