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Избитые на Окрестина отвечают Лукашенко

10.08.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пресс-конференции в годовщину выборов президента 2020 года корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд спросила Лукашенко о жестокости во время разгонов протестов, пытках в тюрьме на Окрестина, его нелегитимности и необходимости новых выборов.

Избитые на Окрестина отвечают Лукашенко
люди у Окрестина, август 2020 года
Лукашенко ответил журналистке.
 
 
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На пресс-конференции в годовщину выборов президента 2020 года корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд спросила Лукашенко о жестокости во время разгонов протестов, пытках...
 
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