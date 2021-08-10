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Избитые на Окрестина отвечают Лукашенко
Источник материала: Партизан
На пресс-конференции в годовщину выборов президента 2020 года корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд спросила Лукашенко о жестокости во время разгонов протестов, пытках в тюрьме на Окрестина, его нелегитимности и необходимости новых выборов.
люди у Окрестина, август 2020 года
Лукашенко ответил журналистке.
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На пресс-конференции в годовщину выборов президента 2020 года корреспондент ВВС Сара Рейнсфорд спросила Лукашенко о жестокости во время разгонов протестов, пытках...
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