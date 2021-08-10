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Сколько бензина сейчас можно купить у нас и в других странах на одну зарплату

10.08.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси цены на бензин одинаковы на всех заправках, потому что они регулируются государством. Сегодня они уже в 25-й раз в этом году выросли на 1 копейку.

Сколько бензина сейчас можно купить у нас и в других странах на одну зарплату
С одной стороны, такое незначительное увеличение цен уже не пугает потребителей. С другой же стороны, если сравнивать цены с теми, что были в начале года, то мы видим, что они выросли больше, чем на 10%, а это все-таки ощутимо для кошелька автомобилистов. 

Myfin.by посмотрел, сколько стоит бензин в соседних странах и сравнил цены на топливо со средней зарплатой и проездом на общественном транспорте, чтобы понять, где бензин на самом деле дорогой, а где нет.

Откуда сведения и как считали

Основным источником цифр будет портал www.numbeo.com, данные на котором формируются из отзывов частных лиц о реальных ценах, доходах и расходах той местности, в которой живут. 

Кроме этого, мы подсчитали, сколько топлива можно купить на «чистую» среднюю зарплату (то есть, после всех вычетов и уплаты налогов), а также посмотрели, на сколько километров поездки на такси хватит литра бензина и сколько литров бензина можно купить за стоимость проездного на общественном транспорте.

Среди стран, которые мы брали для сравнения, наши соседи, а также некоторые другие государства-члены Евросоюза. Например, Румынию мы включили в список как страну, которая считается одной из самых бедных в ЕС (за это звание она борется с Болгарией), но при этом является нефтедобывающей. А вот Швеция похожа на нас по численности и декларирует социально ориентированную экономику.



Тем, кто жалуется на дорогое топливо в Беларуси, обычно предлагают посмотреть цены в соседних странах и особенно в Западной Европе. Мы так и сделали. Мы посмотрели абсолютную и относительную цену бензина не только в перечисленных, но и в других странах Европы и мира. 

По результатам можно выделить такую общую тенденцию – бензин в богатых странах обычно дороже, но его цена не догоняет доходы. То, что мы видим в случае Швеции, характерно и для других благополучных стран – там дороже топливо, но по доходам они перегоняют и цену бензина, и другие цены.

В итоге, мы видим, что даже в странах, где ценник на АЗС выше, местные жители это ощущают не так остро: в пересчете на среднюю зарплату они могут купить его даже больше, чем там, где цены ниже. Например, в Латвии бензин в два раза дороже, чем у нас, но за среднюю зарплату там можно купить почти на 90 литров топлива больше.

Низкие цены на топливо для населения выставляют некоторые нефтедобывающие страны, например, Объединенные Арабские Эмираты продают бензин по $0,58 за 1 литр. Или, как в нашей таблице, самая низкая цена бензина – в России. 

Правда, есть и исключения. Так, в Венесуэле льготная цена литра бензина в $0,54 на заправках вовсе не гарантирует отсутствие у населения проблем с доходами или даже с продовольствием. А в той же Норвегии, где добывают нефть, топливо стоит $1,80 за литр.

Беларусь, так же как и Россия, говорит о социальной ориентации в вопросах формирования цен на топливо. Но при этом в пересчете зарплат на стоимость бензина из перечисленных в таблице стран нас не обогнали только Украина и Румыния. 

Правда, в Украине цена бензина отнюдь не льготная. Румыния же добывает собственную нефть, но ее скважины давно в собственности зарубежных инвесторов, и цена топлива рыночная (кстати, на 5 центов выше, чем в соседней Болгарии).
 
 
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В Беларуси цены на бензин одинаковы на всех заправках, потому что они регулируются государством. Сегодня они уже в 25-й раз в этом году выросли на 1 копейку.
 
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