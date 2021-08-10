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Документальный проект «2020» собрал более 300 тысяч просмотров. Фильмы доступны на YouTube-канале СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На минувшей неделе на телеканалах СТВ и «Беларусь 1» вышел цикл фильмов, который рассказывает о том, как Беларусь победила цветную революцию. От тех, кто готовил заговор и до окончательной развязки. Все этапы противостояния – три дня боевых столкновений в Минске и других городах, массовое создание фейков, террор против правоохранителей и обычных граждан. О ключевых эпизодах рассказывали очевидцы событий – от самых простых людей до высших должностных лиц. То, что было показано в фильмах, оппоненты власти никак не могут опровергнуть. Аргументов у беглых нет.
На неделе документальный сериал покажет телеканал «РТР-Беларусь». Наши коллеги на этом не останавливаются и продолжат громкие политические расследования.
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Документальный проект «2020» собрал более 300 тысяч просмотров. Фильмы доступны на YouTube-канале СТВ
Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 300 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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