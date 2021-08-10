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В Могилевской области за сутки в ДТП пострадали 2 ребенка

10.08.2021 12:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской области за прошедшие сутки в ДТП пострадали 2 ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В регионе 9 августа произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы. Среди пострадавших - два ребенка. Так, около 11.43 в Бобруйске 32-летний местный житель двигался на автомобиле Renault Scenic по ул.Гоголя. Выезжая с прилегающей территории возле д.166, он не уступил дорогу 11-летнему ребенку, который ехал на велосипеде по линии тротуара. Это вынудило юного велосипедиста изменить скорость движения, в результате чего мальчик упал, получил травмы и был госпитализирован.

В Быхове в тот же день в 19.30 27-летняя жительница районного центра, управляя автомобилем Opel Astra по ул.Чайковского, вблизи д.17 совершила наезд на 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоявшего прицепа. Ребенок с травмами госпитализирован.

В Могилеве в 21.05 51-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Caddy по ул.Лазаренко, вблизи д.16 совершил наезд на 33-летнего могилевчанина, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход с травмами госпитализирован.

По всем фактам ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В регионе 9 августа произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы. Среди пострадавших - два ребенка. Так, около 11.43 в...
 
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