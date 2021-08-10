Власти Беларуси хотят наказать спортсмена Кудина 3,5 годами колонии

Источник материала: АФН

Прокуратора попросит приговорить экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к трем с половиной годам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции во время акций протеста.

"Прокурор просит лишить его свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима", - сообщил правозащитный центр "Весна".

Россия передала Кудина режиму Лукашенко 22 июля несмотря на запрет ЕСПЧ. Ранее Кудин дважды просил политического убежища в РФ.