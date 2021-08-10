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Власти Беларуси хотят наказать спортсмена Кудина 3,5 годами колонии
Источник материала: АФН
Прокуратора попросит приговорить экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к трем с половиной годам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции во время акций протеста.
"Прокурор просит лишить его свободы на три года и шесть месяцев в колонии общего режима", - сообщил правозащитный центр "Весна".
Россия передала Кудина режиму Лукашенко 22 июля несмотря на запрет ЕСПЧ. Ранее Кудин дважды просил политического убежища в РФ.
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Прокуратора попросит приговорить экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к трем с половиной годам лишения свободы за сопротивление...
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