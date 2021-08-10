Попробуйте этот простой инструмент для пассивного заработка в онлайне

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено ООО «Финап24»

Ранее мы знакомили наших читателей с рынком ценных бумаг, в большей степени сделав акцент на развитие рынка облигаций. В прошлом интервью Александр Маковецкий подробно объяснил все преимущества данного инструмента и возможные риски. ООО «Финап24» анонсировало развитие вторичного рынка ценных бумаг для повышения их ликвидности, а также дальнейшее усовершенствование WEB и мобильных приложений для покупки ценных бумаг.

На каком этапе реализации сейчас находится компания? Что изменилось с осени 2020 года на рынке облигаций и в части валютного законодательства? Остались ли еще возможности приобрести валютные облигации после внесения изменений в валютное законодательство от 9 июля 2021 года?

Новые возможности для инвестора!

Ранее интерес инвестора в приобретении облигаций мог быть утрачен на этапе знакомства со всей процедурой, когда выяснялось, что необходимо заключать договоры на оказание брокерских услуг и открытие счета «депо», выставлять заявку, отчислять комиссию брокеру и т.п. На фоне той же процедуры оформления банковского вклада (просто подъехать в отделение банка) все представлялось запутанным и не вызывающим доверия.

ООО «Финап24» постаралось учесть все пожелания клиентов и максимально упростить процедуру покупки облигаций. В основе подхода — простота, доступность, отсутствие комиссий и организация всей процедуры онлайн. Все это было реализовано в быстрые сроки на основе платформы Finup, но сохранялась необходимость подъезжать на этапе регистрации в офис компании. Последним шагом стало подключение МСИ (Межбанковской системы идентификации), исключающее необходимость личного присутствия. Новый способ дает возможность пройти регистрацию на сайте invest.finup.by или в мобильных приложениях Finup, предоставив отсканированное изображение или фото паспорта. Для незарегистрировавшихся пользователей также доступна информация об имеющихся выпусках облигаций в деморежиме.



Фото предоставлено ООО «Финап24»

Облигации: доходность и риски

Почему стоит обратить внимание на данный инструмент?

Компания « Финап24 », как и планировала, завершила реализацию модуля вторичного обращения облигаций на платформе Finup. В соответствующем разделе можно ознакомиться с предложениями компаний-эмитентов, повторно разместивших выкупленные ранее собственные облигации.

Эмитент посредством нового функционала может разместить заявку на продажу актива и завершить сделку в короткие сроки. В скором времени данный инструмент будет доступен и для инвесторов. Также на вторичном рынке в моменте можно словить доходность и 10%, и 10,5% годовых в долларах США, а в белорусских рублях были предложения с рекордными 27% годовых. Актуальная информация о выгодных предложениях по облигациям публикуется на наших сайтах и в Телеграм-канале .

Доходность по различным выпускам облигаций может отличаться на несколько процентных пунктов, что не должно являться причиной формирования мнения о «жадности» компаний. Это влияние четкой организации финансовой политики и уровня рентабельности каждого бизнеса в отдельности. Также не будем забывать о банковском кредитовании и возможности компаний использовать данный инструмент, так как облигации на площадке «Финап24» — это не про стартап, это действующий бизнес с прозрачной и публичной бухгалтерией, часто с дополнительным залогом.

В некоторой степени процентная ставка — это премия за потенциальный риск при вложении сбережений. Компании, выпускающие облигации, обязаны выполнять требования по нормативам, установленным государством, и по прибыли за предыдущие отчетные периоды, а также регулярно публиковать отчетность для демонстрирования своей деятельности в периоде. Все это позволяет инвесторам и регуляторам делать соответствующие выводы и принимать определенные меры, что, к слову, не делается на площадках, предлагающих альтернативные ценным бумагам инструменты.



Фото предоставлено ООО «Финап24»

Мы идем еще дальше и говорим о диверсификации не только по инструментам (вклад, облигации), но и о данной необходимости внутри сформированного портфеля облигаций. Видим, что многие потенциальные клиенты стремятся за более высокой процентной ставкой. Вполне логично, но стратегия «яйца в одной корзине» здесь неуместна. Мировой опыт показывает, как довольно крупные и уверенные в своем развитии компании, столкнувшись с проблемами, во многом не зависящими от них самих, начинали резкое сворачивание бизнеса.

Можем сказать, что те же участники финансового рынка — банки, — направляя активы на покупку облигаций компаний, строго подходят к анализу эмитентов и в первую очередь оценивают все риски невозврата вложенных средств, даже в ущерб заявленной доходности.

Новая тенденция — это микрочеки. Так как у нас все бесплатно, то инвестор пробует новый для себя инструмент с сумм $ 50–100, видит, как все это работает, и уже осознанно вносит значительные средства. Раньше вход на фондовый рынок начинался с $ 10 000, так как комиссии брокера забирали часть дохода. Сейчас на нашей площадке инвестор бесплатно вкладывает суммы в понравившиеся ему компании и получает доход на карточку банка без налогов и комиссий со стороны брокера. Важно понимать, что фондовый рынок — это не мимолетный тренд, а очень регулятивный механизм, существующий не один десяток лет.

Стоит отметить, что в банковском вкладе при определенных условиях высокие процентные ставки «маскируют» часть налога, который банк самостоятельно перечисляет в бюджет. Та же доходность в 20% годовых превращается в 17,4% при 13% подоходного налога. Вместе с тем депозит может быть безотзывным, а возможности изъять его досрочно — сведены к минимуму. Здесь и проявляются достоинства площадки по вторичному обращению облигаций, где можно оперативно реализовать имеющиеся ценные бумаги другим заинтересованным лицам, чего лишены держатели тех же токенов и банковских депозитов.

Если говорить о компаниях-эмитентах, стоит отметить разнообразие в направлениях сфер их деятельности. К примеру, ООО «Ягодная долина» занимается производством голубики и саженцев. На фоне востребованности своей продукции для расширения бизнеса организация аккумулирует необходимые средства через выпуск облигаций. Привлекательная процентная ставка в 8% годовых и дополнительное обеспечение по возврату позволили в короткие сроки реализовать значительную часть ценных бумаг.



Фото предоставлено ООО «Финап24»

Встречаются также варианты, когда доходность облигаций повышается за счет дисконта — в некотором смысле это продажа эмитентом бумаг со скидкой, которую он должен возместить при обратном выкупе. Ценные бумаги ЧТПУП «Сервис-Мера» могут достигать доходности свыше 9% годовых за счет данного бонуса при условии приобретения лота свыше $ 5000. Бумаги обращаются на вторичном рынке, т.е. ранее были уже погашены, предоставляется возможность досрочного погашения уже в феврале следующего года.

Образцовым эмитентом можно назвать ООО «Европейское аграрное агентство», которое недавно осуществило уже 4-й выпуск облигаций под 8,5% годовых. Прошлые выпуски компания своевременно погасила и разместила их на вторичном рынке. Организация уверенно развивается в аграрной отрасли, внедряя передовые ИТ-технологии. О надежности компании свидетельствует присутствие в составе учредителей ООО «Беларускалий-Агро».

Мы не определяем облигации как единственно верное решение для вложения сбережений. Все должно быть гармонично и сбалансировано. Есть стойкие приверженцы к накоплениям только в национальной валюте и только в банках. Здесь наша задача — для начала донести информацию об альтернативном и доступном инструменте. К тому же в последнее время набирают оборот облигации, номинированные в белорусских рублях, способные конкурировать с доходностью банковского вклада.

Самое время оценить выгоду от вложения средств в облигации надежных белорусских компаний. Наша компания создала доступный, понятный и безопасный инструмент, не требующий обширных финансовых знаний. Опытные сотрудники всегда готовы детально разъяснить новым клиентам возникающие вопросы.

ООО «Финап24» имеет лицензию № 02200/6236-1246-1163 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, доверительное управление).

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