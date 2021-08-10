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Шумченко: «Перспектива» хотела бы продолжить работу в рамках правового поля

10.08.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

РОО «Перспектива» хотела бы продолжить работу в рамках правового поля, заявил председатель организации Анатолий Шумченко, комментируя информацию о возможной ликвидации организации.

Шумченко: «Перспектива» хотела бы продолжить работу в рамках правового поля

«Пока нас не ликвидировали, состоится суд и мы в нем будем отстаивать возможность продолжать работу. Говорить о дальнейшей работе пока рано» ,  — сказал Шумченко. 

Как сообщалось, Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации республиканского общественного объединения «Перспектива». Предмет иска и суть претензий пока неизвестны, организация ждет официального письма.

«Это стало известно из разговоров с чиновниками Минюста, которые и сообщили новость. В истории организации уже были попытки ликвидации, однако все решалось в позитивном ключе. На этот раз ситуация достаточна серьезная, учитывая все обстоятельства происходящих в стране событий»,  — отметил руководитель организации.

Он заверил, что «Перспектива» всегда готова предоставить органам власти всю исчерпывающую информацию о своей деятельности «в целях продолжения легальной работы в интересах малого бизнеса и государства в целом».

«Перспектива» призывает объективно подойти к изучению данного вопроса и принять во внимание, что закрыв организацию сами власти лишают себя возможности эффективной обратной связи с бизнесом и получения важных сигналов о его проблемах, при этом превентивно решая их на ранних стадиях. Это в последствии позволяет уходить от более серьезных факторов напряженности в отношениях с обществом, когда процессы приобретают стихийный и непредсказуемый характер»,  — считает Шумченко.

Он также напомнил, что наложен арест на расчетные счета «Перспективы», на которых находятся 24 тысячи рублей,  собранные в июне  самими ИП со всей страны, в виде взносов и пожертвований согласно уставу организации. «Уведомлений от самого СК «Перспектива» не получала и причины подобных решений нам неизвестны»,  — сообщил руководитель объединения.

РОО «Перспектива» защищает права ИП, работающих в сфере торговли,  уже 19 лет, заметил Щумченко. 

 

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Теги: Новости
 
 
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РОО «Перспектива» хотела бы продолжить работу в рамках правового поля, заявил председатель организации Анатолий Шумченко, комментируя информацию о возможной...
 
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