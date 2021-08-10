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Адвокат: обвинение социологу Татьяне Водолажской пока не предъявлено

10.08.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Социологу Татьяне Водолажской обвинение пока не предъявлено, сообщила ее адвокат Альвина Мингазова.

Адвокат: обвинение социологу Татьяне Водолажской пока не предъявлено
Татьяна Водолажская. Фото: facebook.com/liatuchy

По ее словам, с Татьяной она встречалась в ИВС в день задержания, 4 августа. Из-за подписки о неразглашении защитница не может сказать, по какой статье задержана Водолажская и что ей инкриминируется.

«У нас был допрос в день задержания. Мы все обсудили. Необходимые вещи ей переданы. Она сказала, что в ИВС посещать ее в ближайшие дни не нужно. Поэтому если следователь не позвонит, навещу ее ближе к концу недели», — отметила Мингазова.

 

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Социологу Татьяне Водолажской обвинение пока не предъявлено, сообщила ее адвокат Альвина Мингазова.
 
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